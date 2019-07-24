В Генштабе заявили, что комплекс "Авангард" не нарушит договоренности по СНВ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ракетный комплекс "Авангард" не нарушает договоренностей по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), он будет принят на вооружение до конца года. Об этом сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, к "Авангарду" будут применяться все процедуры, установленные договором по СНВ, поскольку комплекс оснащается межконтинентальной стратегической ракетой.

В июне стало известно, что новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард" заступят на боевое дежурство в конце этого года под Оренбургом. О начале серийного производства "Авангарда" с гиперзвуковым боевым блоком сообщил в феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

В Военной академии РВСН ранее отмечали, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте. Это обеспечивает непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

5 июня в Минобороны РФ сообщили, что РВСН в этом году получат в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

СНВ-3 - соглашение между Россией и США о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор истекает в 2021 году. Пока это единственный действующий договор между РФ и США об ограничении вооружений.