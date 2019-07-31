В США заявили о маловероятном продлении договора по СНВ с Россией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Договор по СНВ между США и Россией, вероятно, не будет продлеваться - Болтон

Вашингтон. 31 июля. ИНТЕРФАКС - США, видимо не будут продлевать с Россией договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), хотя окончательное решение еще не принято, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Маловероятно, что он будет продлен, хотя окончательное решение еще не принято", - сказал он, выступая на студенческой конференции.

При этом Болтон отметил, что ратифицированный США в 2010 году договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году, уже имел значительные упущения. В частности, в него не были включены тактические ядерные ракеты и ракеты малой дальности, новые российские средства доставки.

"Зачем продлевать договор только ради того, чтобы говорить, что он существует? Нам нужно фокусироваться на чем-то получше, и мы это сделаем", - сказал советник Дональда Трампа.

Трудности подсчета

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

5 февраля этого года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Однако в МИД РФ, комментируя публикацию Госдепартаментом данных о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений США, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

В МИД также указали, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счёт односторонней переквалификации четырёх "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".

Как заявляет российская сторона, примененная США процедура переоборудования части носителей позволяет им сохранять возвратный потенциал "в количестве около 1300 боевых блоков".

В интервью "Интерфаксу" в конце прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве считают нарушением ДСНВ примененную США процедуру переоборудования части носителей, и продлению Договора должно предшествовать урегулирование данной проблемы.

При этом из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ. Однако американская сторона медлит с ответом, а помощник президента США Тим Моррисон в конце мая заявил, что Дональд Трамп, скорее всего, определится с судьбой соглашения только в 2020 году.

Между тем, ранее Рябков заявлял о том, что решать вопрос о продлении действия ДСНВ следует в этом году, до начала предвыборной гонки в США.

12 июня в Праге состоялись консультации Рябкова с замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Центральной их темой стала судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По итогам встречи Рябков заявил "Интерфаксу", что у российской стороны по-прежнему нет представления о том, какой курс взят Вашингтоном в вопросе продления Договора.