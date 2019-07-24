Депутаты передумали рассматривать законопроект о многомиллионных штрафах для интернет-компаний

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума не стала рассматривать в первом чтении законопроект о штрафах до 18 млн рублей за отказ интернет-компаний локализовать в России персональные данные российских пользователей. Ранее эта инициатива была включена в повестку пленарного заседания 24 июля.

Последнее пленарное заседание весенней сессии состоится 25 июля.

Законопроект от штрафах за невыполнение требования о локализации персональных данных россиян внесли депутаты-единороссы. Поправки предусматривают штрафы для физлиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для чиновников - от 200 тысяч до полумиллиона рублей, для юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей. Штрафы за повторное нарушение предложены до 18 миллионов рублей для компаний.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах, которые находятся в России, действует с сентября 2015 года. Роскомнадзор с конца 2015 года обсуждает это требование с Facebook и Twitter. За отказ перенести данные российских пользователей в Россию в 2016 году Таганский суд заблокировал социальную сеть LinkedIn. Компании Twitter и Facebook пока штрафовали за нарушение требований этого закона, на 3 тысячи рублей каждую. Максимальный штраф, предусмотренный законом для компаний, составляет 5 тысяч рублей. В Роскомнадзоре выражали надежду, что серьезное увеличение штрафов сделает эти компании сговорчивей.