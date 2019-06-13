Роскомнадзор увидел в повышении штрафов способ сделать Facebook и Twitter сговорчивее

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Закон о существенном повышении штрафов за невыполнение требований о локализации данных в России является сигналом для таких компаний, как Facebook и Twitter и станет эффективным механизмом воздействия на них. Об этом заявил "Интерфаксу" в четверг глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Этот законопроект - сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые еще не исполнили требования российского законодательства", - сказал Жаров.

По его словам, миллионные штрафы, которые предусмотрены законопроектом - "цивилизованный и эффективный механизм воздействия на компании, которые нарушают законодательство".

6 июня в интервью "Интерфаксу" Жаров сообщил, что законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.

"Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку (ресурсов или сервисов), нужно ввести до нее (блокировки) штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов", - сообщил Жаров.

По его словам, это касается и закона по локализации баз данных российских пользователей в РФ, исполнения которого регулятор уже несколько лет добивается от Facebook и Twitter.

"Штраф достаточно существенный. А при наличии отсутствия реакции будут повторные штрафы и они превратятся в итоге в десятки миллионов", - пояснил Жаров.

"Поскольку у всех этих компаний деньги хранятся в фондах, сам факт публичных штрафов сказывается на котировке акций. Наш опыт с Google показывает, что штрафы успешно понуждают компанию взаимодействовать с государством. Это позволит избежать лишних нервов, что завтра Twitter и Facebook будут заблокированы. А во-вторых, увеличит наш инструментарий и он станет эффективным", - пояснил глава Роскомнадзора.

Роскомнадзор 17 января получил от Twitter и Facebook ответы на запрос о локализации данных россиян на территории РФ. Глава регулятора Александр Жаров заявил, что ответы не содержали конкретики.

В феврале Роскомнадзор по итогам проверок составил административные протоколы в отношении Facebook и Twitter за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Наказанием за данное правонарушение для юрлиц является предупреждение или штраф от 3 до 5 тыс. руб.

Мировой участок Таганского района Москвы 5 апреля оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. руб., а 12 апреля - Facebook на ту же сумму. Представитель последней в суд так и не явился.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации сетью Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.