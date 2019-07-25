Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Под Армавиром при конвоировании сбежал обвиняемый в тяжком преступлении. Это произошло накануне вечером на обменном пункте станции Армавир-2. Там обвиняемого должны были передать встречному караулу.

В краснодарском УФСИН сообщили, что сбежавший подследственный - уроженец якутского села Устье Антон Санников 1980 года рождения. За какое преступление он был ранее арестован, не уточняется.

Для розыска беглеца создан оперативный штаб, проводится спецоперация.