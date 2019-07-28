На Кубани задержали обвиняемого в убийстве, сбежавшего от конвоиров

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае мужчина, обвиняемый в убийстве, сбежал при конвоировании. Злоумышленник был задержан в Армавире, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным УФСИН России по Краснодарскому краю, что поздно вечером 25 июля на обменном пункте станции Армавир-2 из-под конвоя сбежал уроженец якутского села Устье Антон Санников, который обвиняется в тяжком преступлении.

СКР по региону, в свою очередь сообщает, что Санников проходит по делу о групповом убийстве предпринимателя в Сочи в 2018 году, краже денег и угоне автомобиля.