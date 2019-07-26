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Работа еще одного штрека приостановлена на шахте в Кузбассе после гибели горняка

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Горные работы в еще одном вентиляционном штреке, а также эксплуатация проходческого комбайна приостановлены на 15 суток на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, где на прошлой неделе из-за обрушения породы погиб человек, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по региону (УФССП).

По данным ведомства, в ходе проверки Ростехнадзором собственника шахты ООО "Угольная компания Анжерская-Южная" на предприятии были выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В частности, не были выполнены мероприятия по обеспыливанию воздуха в вентиляционном штреке, на элементах кабелей и пожарооросительном трубопроводе были обнаружены отложения угольной пыли.

Кемеровский районный суд признал собственника шахты виновным в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). По решению суда горные работы в вентиляционном штреке и эксплуатациия проходческого комбайна приостановлены на 15 суток.

Ранее приставы приостановили на 45 суток на шахте работы по проведению двух вентиляционных штреков и эксплуатацию ленточного конвейера в монтажной камере. Также шахта приостановила добычу угля и проходку.

Кузбасс Кемеровская область

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