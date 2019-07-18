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Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.

"Приказом по шахте проходка и добыча приостановлены до выяснения предварительных причин отслоения породы", - сказал собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что всего на шахте действуют пять проходческих и один добычной участок.

Как сообщалось, на шахте "Анжерская-Южная" в ночь на четверг произошло обрушение породы. В шахте находилось 66 человек, эвакуация не проводилась. В результате обрушения один горняк погиб, его тело доставлено на поверхность силами горнорабочих шахты.

Шахта "Анжерская-Южная" (ООО "Опытно-экспериментальный участок блок №2 шахта "Анжерская-Южная", находится в конкурсном производстве) добывает уголь марки КО (коксовый отощенный), который используется для производства металлургического кокса в качестве присадки.

Шахта была введена в эксплуатацию в 2005 году липецким металлургическим заводом "Свободный сокол". В 2013 году он был признан банкротом, "Анжерская-Южная" прекратила добычу угля и возобновила ее только после того, как в начале 2014 года банк "Российский кредит" выкупил часть ее задолженности (шахта поручалась за "Свободный сокол") у региональных банков и договорился о реструктуризации кредитов с федеральными. Однако в конце июля 2015 года у "Российского кредита" была отозвана лицензия, в октябре 2015 года в отношении "Анжерской-Южной" была введена процедура наблюдения, а с февраля 2016 года шахта находится в конкурсном производстве.

Кузбасс Кемеровская область

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