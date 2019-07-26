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Власти РФ обсудят детали списка обязательного российского ПО для гаджетов

С российского рынка могут уйти такие гиганты, как Apple, которые не предустанавливают сторонние приложения, предупредили эксперты

Власти РФ обсудят детали списка обязательного российского ПО для гаджетов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Аналитическом центре (АЦ) при правительстве 31 июля обсудят создание реестра российского программного обеспечения, которое могут в обязательном порядке предустанавливать на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и другие абонентские устройства. Об этом пишет газета "Известия".

Эту идею ранее предложила Федеральная антимонопольная служба. Она выступала за то, чтобы российское ПО предустанавливалось наравне с софтом глобальных компаний. Ведомство считает, что они получили конкурентное преимущество для продвижения своих приложений и сервисов. ФАС полагает, что на гаджеты надо устанавливать российские браузеры, карты, навигаторы, антивирусы и мессенджеры. Еще предлагалось дать пользователям возможность удалять и устанавливать программы.

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На предстоящем совещании в АЦ будут обсуждать несколько тем: насколько целесообразно создавать такой реестр, каковы будут список устройств и критерии того, относится ли софт к отечественному. Поднимут вопросы о том, можно ли вносить в реестр продукцию иностранных разработчиков, если ее производство локализовано в России.

На прошлой неделе законопроект об обязательной установке российского ПО был внесен в Госдуму. Разработчики документа считают, что перечень приложений и устройств, на которые их будут устанавливать, должно определить правительство. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на осеннюю сессию.

Что думают эксперты и участники рынка

Представитель "Мегафона" поддержал предустановку отечественных приложений. Он считает, что это не дискриминирует иностранные сервисы, но при этом поможет развитию российского IT-бизнеса.

В "Яндексе" отметили, что не должна пострадать безопасность устройств и надо сохранить актуальные договоренности с производителями.

Представитель ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК Антон Гуськов предположил, что обязательная предустановка отечественного ПО может навредить российским разработчикам софта. По его мнению, это сместит фокус с борьбы за потребителя и улучшения качества продукции на конкуренцию за попадание в реестр.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков разделяет это мнение. Он считает, что российский рынок гаджетов в мировом масштабе небольшой, и есть риск, что крупные производители смартфонов предпочтут уйти с него, чем менять свои производственные и бизнес-процессы. Новиков предположил, что от предустановки могут выиграть только несколько очень крупных производителей ПО, других же просто вытеснят с рынка.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что из-за обязательной установки российского ПО может уйти с российского рынка Apple.

Эта компания никогда не предустанавливала сторонние приложения ни на одном рынке и вряд ли начнет делать это ради российского рынка, отметил также независимый эксперт по информационной безопасности Александр Пацай. В настоящее время Apple сама отвечает за безопасность своих устройств и приложений на них и, если находятся уязвимости, может быстро отключить сервис или исправить проблему в обновлении. По мнению эксперта, в случае со сторонними приложениями будет трудно оперативно устранить уязвимость.

ФАС Минкомсвязи Apple Яндекс

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