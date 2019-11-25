Сенаторы приняли закон о предустановке российского софта на гаджеты

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, по которому продавцы гаджетов с 1 июля 2020 году будут должны предустанавливать на них российское программное обеспечение.

Позднее правительство определит перечень электроники, на которую нужно будет устанавливать российский софт.

Поправки внесены в статью закона о защите прав потребителей, которая регулирует качество товара. Госдума одобриила их 21 ноября. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие даст жителям России возможность использовать купленное оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ") без того, чтобы устанавливать на них ПО, ориентированное на российских пользователей.

Поправки в Госдуму внесли депутаты от всех фракций - председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР), первый зампред комитета, единоросс Владимир Гутенев, а также единороссы Сергей Чиндяскин и Алексей Канаев, справедливоросс Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко.

Против принятия законопроекта выступила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК.

Там предупредили, что закон выдавит с рынка добросовестные компании, которые не смогут его исполнить технически: к примеру, на операционную систему Apple iOS нельзя переустановить ничего стороннего. Android допускает предустановку софта, но если ее сделать обязательно, будет нарушен баланс рыночных взаимоотношений между производителем ПО и производителем гаджета.

"Принятие закона может привести к уходу легальных компаний-производителей, в том числе и мобильных телефонов, с рынка. Их место будет занято продукцией, нелегально поставляемой в Россию теми, кто не будет отвечать ни за ПО, ни за гарантии для потребителей, ни за сервисную поддержку", - полагают в ассоциации.