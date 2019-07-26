Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.

Судья изменил ему меру пресечения, отменив постановление Ленинского суда Ростова-на-Доно продлении его ареста.

Сидаш был задержан в Ростове-на-Дону по делу экс-министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело о злоупотреблении полномочиями против Безуглова возбудили в конце марта по ч.3 ст.285 УК РФ, он заключен под стражу. Вместе с ним по делу проходит директор компании, которая строила подходы к стадиону. Фигурантов подозревают в замене крупнозернистого песка на мелкий и присвоении разницы в их цене - всего более 220 млн рублей.

Безуглов, занимавший должность министра строительства с декабря 2014 года, ушел в отставку по собственному желанию в начале мая 2018 года.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш стал заместителем главы региона.