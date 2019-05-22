Заместитель ростовского губернатора Сидаш арестован

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Районный суд в Ростове-на-Дону арестовал заместителя губернатора региона по ЖКХ Сергея Сидаша, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о возбуждении в отношении Сидаша уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Сидаш был задержан​ в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ). У Сидаша дома и в рабочем кабинете оперативники провели обыски.

Безуглов ранее был арестован. Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Подсудимые подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которые были присвоены.

Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 27 сентября 2016 года Сидаш является заместителем губернатора Ростовской области.