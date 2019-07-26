МИД РФ предупредил британские СМИ об ответных действиях после штрафа RT

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ в связи с решением британского регулятора Ofcom о штрафе для телеканала RT заявляет о возможных ответных действиях в отношении британских СМИ, работающих в России.

"Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона", - говорится в комментарии lепартамента информации и печати МИД РФ, на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что рассматривают решение Ofcom как "акт прямой цензуры". "В очередной раз мы становимся свидетелями того, как британские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, используя теперь и финансовые рычаги, что органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании", - добавили на Смоленской площади.

Там также обратили внимание на тот факт, что штраф был назначен без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу. "Вызывает вопросы и сумма взыскания, значительно превышающая штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности", - сказали в МИД.

Британский медиарегулятор Ofcom в пятницу сообщил, что оштрафовал новостной телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания. Там заявили, что RT "не смог сохранить должную непредвзятость в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года". Это программы, отмечает регулятор, в основном касались существенных тем, вызывающих политические разногласия, и текущей политической повестки.

Решение о штрафе вступит в силу после того, как суд рассмотрит ходатайство о пересмотре обвинений Ofcom в адрес RT.

16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что уведомил Ofcom о том, что действия российского ведомства по отношению к "Би-би-си" в РФ будут зависеть от тех шагов, которые британский медиарегулятор предпримет к российским СМИ в Великобритании.