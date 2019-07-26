RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов за предвзятость

Телеканал возмутила сумма штрафа и то, что это решение принимал не суд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Британский регулятор СМИ Ofcom сообщил, что оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания. Ведомство также обязало канал обнародовать краткое содержание этого решения.

Расследование показало, что в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года в семи новостных программах RT не проявил должную непредвзятость в подаче материала, говорится в заявлении регулятора. Ведомство отметило, что было обеспокоено частотой нарушения правил за относительно короткий период времени.

В программах затрагивались темы, вызывающие политические разногласия, и вопросы текущей политической повестки. В частности, там обсуждалась реакция правительства Великобритании на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также сирийский конфликт.

Наказание каналу избрали с учетом тех шагов, которые RT сделал с начала расследования в декабре 2018 года, и с учетом того, что канал с тех пор больше не уличали в проявлениях пристрастности. Принятое решение в ведомстве считают адекватным. Оно вступит в силу после того, как суд рассмотрит ходатайство RT о пересмотре решения Ofcom, это будет ближе к концу года.

В RT выразили возмущение тем, что Ofcom назначил каналу штраф без решения суда. Определить правомерность претензий регулятора к вещателю может только суд, уверены в компании. Также там отметили, что штраф для RT "значительно" больше штрафов, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, "в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности".