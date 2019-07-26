Поиск

RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов за предвзятость

Телеканал возмутила сумма штрафа и то, что это решение принимал не суд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Британский регулятор СМИ Ofcom сообщил, что оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания. Ведомство также обязало канал обнародовать краткое содержание этого решения.

Расследование показало, что в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года в семи новостных программах RT не проявил должную непредвзятость в подаче материала, говорится в заявлении регулятора. Ведомство отметило, что было обеспокоено частотой нарушения правил за относительно короткий период времени.

В программах затрагивались темы, вызывающие политические разногласия, и вопросы текущей политической повестки. В частности, там обсуждалась реакция правительства Великобритании на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также сирийский конфликт.

Наказание каналу избрали с учетом тех шагов, которые RT сделал с начала расследования в декабре 2018 года, и с учетом того, что канал с тех пор больше не уличали в проявлениях пристрастности. Принятое решение в ведомстве считают адекватным. Оно вступит в силу после того, как суд рассмотрит ходатайство RT о пересмотре решения Ofcom, это будет ближе к концу года.

В RT выразили возмущение тем, что Ofcom назначил каналу штраф без решения суда. Определить правомерность претензий регулятора к вещателю может только суд, уверены в компании. Также там отметили, что штраф для RT "значительно" больше штрафов, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, "в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности".

RT Ofcom Великобритания Солсбери Скрипали Сирия

Новости по теме

Новости

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

В аэропорту Гонконга началась очередная акция протеста

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

СМИ сообщили о намерении Токио лишить Сеул преференций

Что случилось этой ночью: пятница, 26 июля

Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских "Искандеров"

Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских "Искандеров"
Конфликт в Керченском проливе

Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

Палата представителей приняла законопроект по бюджету и госдолгу США

США не откажутся от переговоров с КНДР из-за пуска ракет Пхеньяном

Помпео призвал Турцию не разворачивать С-400

Помпео призвал Турцию не разворачивать С-400
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');