В Госдуму внесли законопроект о "значимых информационных ресурсах"

Таковыми хотят признать сайты, собирающие информацию о пользователях из РФ, и ограничить в них долю иностранного участия до 20%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о введении понятия "значимый информационный ресурс". Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Автор законопроекта - депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Антон Горелкин.

Согласно положениям законопроекта "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Не Google и не Facebook

Согласно законопроекту, решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. "Роскомнадзор свои предложения будет формировать на основании оценки количества пользователей такого ресурса, объема и состава накапливаемой информации, ожидаемого эффекта для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, технологий обработки данных", - говорится в пояснительной записке.

Горелкин пояснил "Интерфаксу", что это коснется тех IT-компаний, которые ориентированы на российский рынок и занимают основные части этого рынка. По его словам, Facebook или Google таковыми не являются, в отличие от, например, "Яндекса" или Mail.ru Group.

Доля иностранного участия

"Мелкого и среднего бизнеса это безусловно не коснется. Это также платежные системы, которыми пользуются десятки миллионов людей. Если компания решит продать такую систему или часть ее иностранному пользователю, это напрямую затронет интересы нашего государства и общества, а иностранный игрок получит рычаг воздействия на финансовую систему страны", - пояснил депутат.

Законопроект предусматривает, что "основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций".

Другие положения

Автор законопроекта предлагает прописать в законе, что в случае если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама такого информационного ресурса и на таком информационном ресурсе будет запрещена.

Согласно положениям законопроекта перечень значимых информационных ресурсов и перечень значимых информационных ресурсов, владельцы которых не выполнят требования федерального закона, будут размещаться на сайте Роскомнадзора.

В целях защиты персональных данных граждан РФ законопроект устанавливает требование о том, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ.

Поправки предлагается внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О персональных данных".