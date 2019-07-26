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В "Яндексе" раскритиковали законопроект о значимых интернет-ресурсах

В компании считают, что проект угрожает "уникальной экосистеме интернет-бизнесов в России"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, ограничивающий иностранный капитал в значимых интернет-ресурсах, не должен быть принят в текущем виде, он может навредить пользователи, заявили в пресс-службе компании "Яндекс".

"Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении", - говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи", - отмечается в нем.

Согласно положениям внесенного в пятницу депутатом-единороссом Антоном Горелкиным законопроекта, сайт, страница сайта, информационная система, программа, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях на территории РФ, "могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить до 20% голосующих акций.

Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Ранее Mail.ru Group высказала свою позицию относительно внесенного законопроекта. Компания заявила, что он должен быть существенно переработан, но в любом случае не потребует от компании изменения в акционерной структуре.

"На данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.ru Group. Следовательно, изменений в существующей схеме владения компанией в любом случае не потребуется - предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Мы уверены, что данный законопроект не затронет нашу компанию", - сказали "Интерфаксу" в Mail.ru Group.

В компании считают, что "законопроект не может быть принят Государственной Думой в текущей редакции", при этом Mail.ru Group планирует принять участие в обсуждении документа.

Яндекс

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