"Яблочникам" Бабушкину и Русаковой отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком отказал Андрею Бабушкину и Елене Русаковой в регистрации кандидатами в Мосгордуму.

МГИК на заседании в пятницу не удовлетворил жалобы на отказ окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко".

Член МГИК Дмитрий Реут отметил, что некоторые подписи в поддержку Бабушкина (выдвигается от 11-го округа) и Русаковой (37-й округ) были признаны достоверными. Хотя ранее эти подписи не были засчитаны.

Тем не менее, по словам Реута, Бабушкину и Русаковой не хватило достоверных подписей для регистрации кандидатами. Кроме этого, член МГИК добавил, что у обоих кандидатов неправильно оформлены документы на регистрацию кандидатом. Это, по его словам, - отдельный повод для отказа.

МГИК в пятницу также отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по 14-му округу самовыдвиженцу Екатерине Игнатовой. Она является членом партии "Единая Россия", главой муниципального округа Марьина Роща.

Ранее 25 июля, в четверг, МГИК отклонил жалобы на отказ в регистрации политика Дмитрия Гудкова (5-й округ), директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова (8-й округ), депутата муниципалитета Зюзино Константинаса Янкаускаса (31-й округ), а также самовыдвиженцев Юлии Серебрянской (45-й округ) и Константина Лисицы (33-й округ).