Минобороны РФ опровергло задержание Румынией транспорта с российской бронетехникой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая якобы предназначалась для Сербии.

"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию", - заявили в министерстве обороны России в пятницу.

"Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами - абсолютная ложь", - заявили в военном ведомстве РФ.

Там подчеркнули, что "все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки".

Ранее МИД Румынии подтвердил, что запретил транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю.

Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории. По некоторым данным, речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию.

В то же время румынский телеканал Antena 3 заявляет, что Румыния не выдала лицензию на транспортировку, и потому технику не отправляли по Дунаю. По данным телеканала, она была доставлены в Белград транспортными самолетами еще в начале недели.