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Что произошло за день: пятница, 26 июля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ опровергли сообщение о задержанной в Румынии российской бронетехнике. В министерстве сообщили, что в Сербию по Дунаю не направляли судов с военной техникой, а все поставки по контрактам были осуществлены в сроки. Ранее Сербия обвинила Румынию в нарушении Дунайской навигационной конвенции в связи с блокированием поставки танков и бронемашин, которые проходили ремонт в России. Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил, что часть военной техники была задержана. МИД Румынии в ответ заявил, что страна не могла выдать лицензию на перевозку груза.

- Банк России снизил ключевую ставку второй раз за год. Она была понижена с 7,5% до 7,25% годовых. Таким образом, ставка вернулась к уровню сентября прошлого года.

- Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд в связи с дискриминацией. Проектная компания по строительству газопровода "Северный поток 2" просит подтверждения, что, несмотря на изменение Газовой директивы, к ней будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС.

- Британский регулятор СМИ оштрафовал российский канал RT. Ofcom назначил штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов за предвзятость в новостных программах что в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. МИД РФ предупредил о возможных ответных мерах в отношении британских СМИ, работающих в России.

- Россия получила право на полноценную сборную на Олимпийских играх в 2020 году. Международный олимпийский комитет заявил, что более 120 российских легкоатлетов получили допуск, и их число может увеличиться.

- Любови Соболь отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком признал действительной часть ранее забракованных подписей в ее поддержку, но их все равно не хватило. Между тем полиция напомнила о незаконности акции 27 июля, которую собираются провести оппозиционеры. Кроме того, участников предупредили, что во время протестов будут вычислять людей, уклоняющихся от службы в армии.

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