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На Эльбрусе спасатели отправились к альпинисту из Польши, которому стало плохо

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спасатели на Эльбрусе вышли на помощь поляку, страдающему горной болезнью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.

По данным спасателей, информация о происшествии поступила в 16:05, мужчине стало плохо на высоте 5200 метров над уровнем моря.

Альпинист совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из двух человек.

На место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

КБР Эльбрус Польша МЧС

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