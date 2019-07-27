На Эльбрусе спасатели отправились к альпинисту из Польши, которому стало плохо
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спасатели на Эльбрусе вышли на помощь поляку, страдающему горной болезнью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.
По данным спасателей, информация о происшествии поступила в 16:05, мужчине стало плохо на высоте 5200 метров над уровнем моря.
Альпинист совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из двух человек.
На место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.