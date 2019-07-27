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Альпиниста из Польши с приступом горной болезни эвакуировали с Эльбруса

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спасатели спустили с Эльбруса поляка, страдающего горной болезнью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, в 18:15 они помогли альпинисту 1985 года рождения спуститься до поляны "Азау". От дальнейшей помощи, отметили в МЧС, он отказался.

Ранее в субботу сообщалось, что в 16:05 поступила информация, что на Эльбрусе, на высоте 5200 метров над уровнем моря, мужчине из Польши стало плохо (признаки горной болезни). Альпинист совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из двух человек.

На место происшествия выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

КБР Эльбрус Польша МЧС

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