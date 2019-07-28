Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза. 2001 год Фото: Александр Данилюшин/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

"Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин", - написал Кара-Мурза-младший в своем фейсбуке.

О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно.

Владимир Кара-Мурза

Журналист Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. На телевидение он пришел в 1992 году. Работал редактором и корреспондентом программы Евгения Киселева "Итоги" на канале "Останкино" (Первый канал).

В 1993 году перешел на работу в первую в стране частную телекомпанию НТВ, основанную в том же году. Делал сюжеты для передач "Сегодня" и "Итоги". В 2001 году там же вел программу "Сегодня в полночь".

На НТВ, а затем на "ТВ-6" вел историческую передачу "Свидетель века".

После конфликта вокруг НТВ ушел с телеканала и работал, в том числе, на "ТВ-6", ТНТ и ТВС.

Был удостоен премии Союза журналистов России "Золотое перо России".