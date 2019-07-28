Поиск

Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза. 2001 год
Фото: Александр Данилюшин/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

"Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин", - написал Кара-Мурза-младший в своем фейсбуке.

О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно.

Владимир Кара-Мурза

Журналист Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. На телевидение он пришел в 1992 году. Работал редактором и корреспондентом программы Евгения Киселева "Итоги" на канале "Останкино" (Первый канал).

В 1993 году перешел на работу в первую в стране частную телекомпанию НТВ, основанную в том же году. Делал сюжеты для передач "Сегодня" и "Итоги". В 2001 году там же вел программу "Сегодня в полночь".

На НТВ, а затем на "ТВ-6" вел историческую передачу "Свидетель века".

После конфликта вокруг НТВ ушел с телеканала и работал, в том числе, на "ТВ-6", ТНТ и ТВС.

Был удостоен премии Союза журналистов России "Золотое перо России".

Владимир Кара-Мурза

Новости

Более 120 жителей двух иркутских деревень эвакуировали из-за подъема воды в реках

ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров

ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров

В Петербурге начался военно-морской парад

Эксперты оценили разрыв в доходах бедных и богатых россиян

Эксперты оценили разрыв в доходах бедных и богатых россиян

Мэр Тулуна призвал горожан быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня реки

Мэр Тулуна призвал горожан быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня реки

Что произошло за день: суббота, 27 июля

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

Путин поделился впечатлениями от погружения на дно Финского залива

Путин поделился впечатлениями от погружения на дно Финского залива

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

На двух реках Иркутской области зафиксировали повышение уровня воды

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');