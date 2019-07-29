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Прощание с Кара-Мурзой-старшим состоится в среду в Сахаровском центре

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Прощание с журналистом и историком Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

"Прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре", - написал он в твиттере.

В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После Кара-Мурзу похоронят на Даниловском кладбище рядом с отцом.

Журналист и историк Владимир Кара-Мурза ушел из жизни в воскресенье, 28 июля. Ему было 59 лет.

Владимир Кара-Мурза-старший окончил исторический факультет МГУ. Он начал работать на телевидении в 1992 году, был редактором и корреспондентом программы Евгения Киселева "Итоги" на канале "Останкино" (Первый канал).

После основания в 1993 году первой в стране частной телекомпании НТВ начал работать на этом канале, создавая сюжеты для передач "Сегодня" и "Итоги", а в 2001 году стал ведущим программы "Сегодня в полночь". Также он являлся ведущим исторической передачи "Свидетель века" сначала на НТВ, а затем и на "ТВ-6".

После конфликта вокруг НТВ ушел с телеканала и работал, в том числе, на "ТВ-6", ТНТ и ТВС.

Владимир Кара-Мурза

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