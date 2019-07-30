Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за паводков

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в 15 районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского, а также в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, - сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал.

"Решающим фактором стал прогноз уровней воды на Амуре у Хабаровска в начале августа. Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5-6 метров. При таком уровне произойдет затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде. Потребуется в короткие сроки консолидировать все силы для предотвращения ущерба и ликвидации последствий паводка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, паводковая обстановка в регионе обострилась из-за разлива реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе. Там подтопило сразу три населенных пункта: поселки Неран, Алгазея и село Удское. Кроме того, в зону возможного подтопления попали населенные пункты центральной и южной части края, расположенные возле малых рек, которые также стали выходить из берегов после обильных дождей.

В свою очередь, по данным администрации Хабаровска, в городе, под затопление в первую очередь попадут острова Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, а также территории, расположенных вдоль русла реки Амур.

Специалисты ГУ МЧС по региону начали объезд островов. Они развешивают информационные объявления на остановках теплоходов, раздают их дачникам, проводят разъяснительную работу. Добраться до приусадебных участков, расположенных на левом берегу Амура, можно только речным транспортом. В случае подтопления люди могут быть отрезаны от "большой земли", а при разливе проток и внутренних озер дачники также могут оказаться в водной блокаде.

На случай экстренной эвакуации тех, кто не успеет покинуть свои участки, в готовность приведены все имеющиеся маломерные суда МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС.