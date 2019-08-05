Амур начал топить острова у Хабаровска

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В реке Амур в районе Хабаровска продолжает повышаться уровень воды, пик паводка ожидается 8-10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Продолжается повышение уровней воды в реке Амур, из-за чего происходит постепенное подтопление островной части краевого центра - островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. В настоящее время десятки дач оказались во власти воды. Где-то она уже зашла на участок, где-то затопленные протоки и дороги преградили путь дачникам на свои земельные наделы.", - сказано в сообщении.

По данным на утро 5 августа, уровень реки повысился на 14 см и составил 443 см. В течение двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды на 40-45 см. По прогнозам Дальневосточного УГМС к 8-10 августа он может достигнуть отметок 580-630 см.

На островных территориях работают оперативные группы спасателей. Они предупреждают дачников об угрозе наводнения и необходимости покинуть дачные участки заблаговременно.

На территории всего Хабаровского края, за исключением Аяно-Майского и Охотского районов, продолжает действовать введенный 29 июля режим чрезвычайной ситуации.