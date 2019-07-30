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В ЦИК нашли способ рассмотреть жалобы арестованных выдвиженцев в Мосгордуму

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации и которые арестованы за участие в несанкционированных акциях, могут направить в Центризбирком своих представителей, чтобы те присутствовали на рассмотрении их жалоб и защищали их позицию. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, других вариантов в комиссии пока не видят. Этот вопрос будут дополнительно обсуждать с юристами ЦИК.

Организовывать сеансы видеосвязи с арестованными он считает маловероятным: в спецприемниках может не быть такого оборудования, а закон предусматривает участие по видеосвязи только в заседаниях судов.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. Ранее сообщалось, что проверяющие забраковали у них значительный процент подписей, собранных в поддержку их выдвижения. Политики начали оспаривать отказы в выдвижении в Мосгоризбиркоме, затем они могут обратиться в суды и в ЦИК.

Рабочая группа Мосгоризбиркома пока рекомендовала отменить отказ и зарегистрировать члена политического комитета партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Ранее в окружной комиссии он получил отказ из-за более чем шести сотен подписей, признанных недействительными.

Остальным выдвиженцам добиться регистрации после отказа пока не удалось. Это муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Яшин, Константин Янкаусукас, Елена Русакова, лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков, соратники Алексея Навального Иван Жданов и Любовь Соболь и другие. На акции 27 июля задержали Яшина, Янкаускаса, Гудкова, и Галямину. Суды 29 и 30 июля назначили им административные аресты на различные сроки.

Мосгорсуд Мосгоризбирком ЦИК Николай Булаев Мосгордума Юлия Галямина Илья Яшин Любовь Соболь

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