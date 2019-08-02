Поиск

Мосгорсуд не пустил Ивана Жданова на выборы в Мосгордуму

Решение ОИК отказать ему в регистрации было без нарушений, решили в суде

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила пресс-служба суда.

В решении ОИК суд не нашел нарушений и жалобу политика отклонил.

Ранее суд отклонил жалобу Жданова на то, что ему назначили 15 суток ареста за участие в акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В суде политик объявил голодовку.

Зеленоградский суд Москвы 29 июля назначил Жданову административный арест за участие в несанкционированном мероприятии, которое создало помехи движению транспорта. Источник "Интерфакса" говорил, что политика собираются допросить и по уголовному дело о массовых беспорядках, которое завели по следам событий 27 июля.

Ранее 2 августа в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что суд получил 58 исков к окружным избирательным комиссиям и Мосгоризбиркому на решения об отказе в регистрации кандидатами в Мосгордуму. На тот момент суд удовлетворил только два иска, а еще 35 заявителям отказал. Центризбирком ранее сообщал, что получил девять жалоб кандидатов в Мосгордуму, которые не смогли обжаловать отказ в регистрации в Мосгоризбиркоме и получили отказы. Эти жалобы рабочая группа комиссии начала рассматривать 1 августа и уже рекомендовала не регистрировать двух выдвиженцев.

Мосгордума Мосгорсуд Иван Жданов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 2 августа

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

СКР сообщил о задержании 27 июля 134 злостных уклонистов

Депутат Старшинов предложил увеличить с трех до 72 часов срок задержания протестующих

Депутат Старшинов предложил увеличить с трех до 72 часов срок задержания протестующих

СПЧ не будет формировать группу наблюдателей на митинг 3 августа

Мосгорсуд получил 58 исков об отказах в регистрации на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд сообщил о 88 арестах и 330 штрафах для участников акции 27 июля

Мосгорсуд сообщил о 88 арестах и 330 штрафах для участников акции 27 июля
Отравление Сергея Скрипаля

СМИ узнали причину введения второго пакета санкций по "делу Скрипалей"

Слуцкий пригрозил США ответным ударом в случае атаки на фоне слома ДРСМД

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');