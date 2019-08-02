Мосгорсуд не пустил Ивана Жданова на выборы в Мосгордуму

Решение ОИК отказать ему в регистрации было без нарушений, решили в суде

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила пресс-служба суда.

В решении ОИК суд не нашел нарушений и жалобу политика отклонил.

Ранее суд отклонил жалобу Жданова на то, что ему назначили 15 суток ареста за участие в акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В суде политик объявил голодовку.

Зеленоградский суд Москвы 29 июля назначил Жданову административный арест за участие в несанкционированном мероприятии, которое создало помехи движению транспорта. Источник "Интерфакса" говорил, что политика собираются допросить и по уголовному дело о массовых беспорядках, которое завели по следам событий 27 июля.

Ранее 2 августа в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что суд получил 58 исков к окружным избирательным комиссиям и Мосгоризбиркому на решения об отказе в регистрации кандидатами в Мосгордуму. На тот момент суд удовлетворил только два иска, а еще 35 заявителям отказал. Центризбирком ранее сообщал, что получил девять жалоб кандидатов в Мосгордуму, которые не смогли обжаловать отказ в регистрации в Мосгоризбиркоме и получили отказы. Эти жалобы рабочая группа комиссии начала рассматривать 1 августа и уже рекомендовала не регистрировать двух выдвиженцев.