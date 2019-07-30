МАК в промежуточном отчете назвал причину аварии Ан-24 в Бурятии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в своем промежуточном отчете подтвердил, что у Ан-24, потерпевшего аварию при посадке в Нижнеангарске, отказал левый двигатель. Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что основной версией и был отказ левого двигателя перед посадкой.

В отчете говорится, что "в 02:11:35 на снижении отказал левый двигатель, экипаж выполнил действия для флюгирования".

После посадки самолет не смог удержаться в пределах бетонной взлетно-посадочной полосы (БВПП). Он начал уклоняться вправо и сошел с БВПП. Затем воздушное судно пробежало по грунту, пробило забор ограждения аэродрома, после чего столкнулось со зданием очистных сооружений и остановилось, говорится в отчете.

Врезавшись в здание, самолет загорелся. Бортпроводник эвакуировал пассажиров через багажную дверь. Второй пилот не смог эвакуировать командира и бортмеханика, которые оказались зажатыми в горящей кабине и . Второй пилот покинул самолёт через левый передний аварийный люк. При этом МАК подтвердил, что из-за того, что командиру самолета стало плохо перед вылетом, авиакомпания заменила его на пилота-инспектора.

При этом МАК рекомендовал авиакомпаниям провести разовую проверку технического состояния и работоспособности тормозных систем согласно регламента ТО на самолётах типа Ан-24 и Ан-26. В комитете также посоветовали дополнительно изучить с летными экипажами, выполняющими полёты на самолётах типа Ан-24, заход на посадку и посадку с одним отказавшим двигателем.

Утром в 27 июня в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" с 43 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел. Погибли два человека - командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Всех пассажиров удалось эвакуировать.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным сайта russianplanes.net, этот самолет с 1977 по 1991 год работал в качестве авиалаборатории. Сертификат летной годности у данного Ан-24 был до 28 июля 2019 года.