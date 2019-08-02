Причиной катастрофы Ан-24 в Бурятии назвали незаконно построенные у аэропорта здания

Пассажирский самолет Ан-24 в Бурятии. Архивное фото Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Бурятия/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Причиной гибели двух членов экипажа самолета Ан-24, который 27 июня после экстренной посадки а аэропорту Нижневартовска врезался в техническое здание и загорелся, оказалось то, что это сооружение было построено незаконно, сообщает в пятницу Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолету при экстренной посадке и привело к катастрофе", - говорится в сообщении.

Прокуроры выяснили, что глава администрации Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации вблизи аэродрома без согласования с собственником аэропорта, что является нарушением Воздушного кодекса РФ и федеральных правил использования воздушного пространства. Кроме того, незаконные постройки были введены в эксплуатацию без согласования с Росавиацией.

Байкальская транспортная прокуратура направила материалы проверки по инциденту с Ан-24 в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном деле.

Сгоревший Ан-24

Утром в 27 июня в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" с 43 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел. Погибли два человека - командир воздушного судна и бортмеханик. Всех пассажиров удалось эвакуировать.

Межгосударственный авиационный комитет установил, что перед посадкой у самолета отказал левый двигатель, и после приземления Ан-24 не смог удержаться в пределах ВПП, съехал на грунт, протаранил забор аэропорта, врезался в здание очистных сооружений и остановился.

Из-за столкновения со зданием Ан-24 загорелся, и бортпроводник эвакуировал пассажиров через багажную дверь. Командир судна и бортмеханик в этот момент оказались зажатыми в горящей кабине, и их спасти не удалось.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.