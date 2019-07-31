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Собирать жалобы бизнесменов на силовиков поручили эксперту по обороту криптовалют

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские власти и бизнес-объединения, исполняя поручение президента Владимира Путина, зарегистрировали организацию, которой предстоит собирать жалобы предпринимателей на силовиков. Ее возглавила специалист по правовым вопросам оборота криптовалют и блокчейну Элина Сидоренко.

В послании Федеральному собранию в феврале Путин предложил создать "специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу". Он поручил правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу для этого механизма, а МВД, ФСБ, Генпрокуратуре и Следственному комитету - подготовить регламент работы с обращениями бизнесменов. Президент подчеркнул, что к концу года такая платформа должна заработать хотя бы в пилотном режиме.

АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" зарегистрировано в понедельник, 29 июля, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Ее учредителями выступили Минэкономразвития, Агентство стратегических инициатив и бизнес-объединения - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия", "Опора России".

Гендиректор нового АНО - Элина Сидоренко, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО. Это известный специалист по правовым вопросам оборота криптовалют и блокчейну, она возглавляет Центр цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО. Сидоренко руководит межведомственной рабочей группой по оценкам рисков оборота криптовалюты на площадке Госдумы, принимала участие в разработке законодательных инициатив, связанных с регулированием оборота криптовалюты в РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, процедуры государственной регистрации АНО находятся на завершающей стадии. Будет сформирован наблюдательный совет, в который войдут представители от каждого из учредителей. В этом году платформу планируется запустить в пилотном режиме, для этого прорабатываются механизмы взаимодействия с МВД.

Отвечая на вопрос о возможности использования в работе платформы блокчейн-технологий, в Минэкономразвития сказали, что применение механизмов распределенного хранения данных запланировано, "однако целесообразность их применения будет ясна с учетом результатов пилотного запуска платформы".

Россия

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