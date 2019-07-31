Тюменский аэропорт эвакуировали из-за загоревшегося жира в кафе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС выяснили причину возникновения запаха гари в аэропорту "Рощино" в Тюмени, откуда в среду днем были эвакуированы несколько сотен человек.

"Загорелся жир в вытяжке одного из кафе, расположенном на втором этаже", - сказал агентству "Интерфакс" в среду сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по региону, говоря о причинах эвакуации.

Он также добавил, что, по уточненным данным, из здания были эвакуированы порядка 750 человек.

Ранее сообщалось, что днем в среду из здания аэропорта из-за запаха гари были выведены находившиеся там люди. Пострадавших среди пассажиров и сотрудников аэропорта нет.