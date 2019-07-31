Более 300 человек эвакуировали из аэропорта Тюмени из-за запаха гари

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Из здания аэропорта "Рощино" в Тюмени в среду эвакуированы находившиеся там люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Вызов о задымлении в аэропорту поступил в 12:20 (10:20 по московскому времени), из здания эвакуировали более 300 человек, никто не пострадал.

Сотрудник пресс-службы отметил, что открытого горения и задымления в здании не нашли. Но, по его словам, на втором этаже чувствуется запах гари, сейчас его источник выясняют.