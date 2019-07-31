В Иркутской области нашелся один пропавший без вести во время наводнения

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области сократилось до шести человек.

"Найден один, он объявился", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Ранее сообщалось, что без вести пропавшими числились семь человек.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что количество погибших во время ЧС осталось прежним - 25 человек.

По данным МЧС, паводок, начавшийся в конце июня, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов, почти 11 тыс. жилых домов, в которых проживают без малого 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

В настоящее время Иркутская область переживает вторую волну паводка. Ррежим ЧС введен в Куйтунском районе, где в результате проливных дождей произошло повышение уровня грунтовых вод в селах и уровня воды в местах расположения гидротехнических сооружений и дамб в районе рек Алка, Или, Каранцай, Яда. Паводок затронул поселок Ленинский, Игнино, Октябрьский, Карымск, Уян - всего более 70 домов.

Как отмечается, в Тулунском районе, по состоянию на 31 июля, подтоплено девять населенных пунктов: в селе Уйгат - 120 жилых домов, в деревне Кривуша - 14 жилых домов, в Красноозерском - 14 домов, в поселке Евдокимовский - 62 дома, в деревне Евдокимова - 6 домов, в селе Бадар - 1 дом, в деревне Красный Октябрь -19 домов, в селе Гадалей - 10 домов, в деревне Казакова - 1 дом. В пунктах временного размещения находятся 94 человека, в том числе 32 ребенка.

Режим чрезвычайно ситуации действует на территории Черемховского района.