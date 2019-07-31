Поиск

В Иркутской области нашелся один пропавший без вести во время наводнения

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области сократилось до шести человек.

"Найден один, он объявился", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Ранее сообщалось, что без вести пропавшими числились семь человек.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что количество погибших во время ЧС осталось прежним - 25 человек.

По данным МЧС, паводок, начавшийся в конце июня, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов, почти 11 тыс. жилых домов, в которых проживают без малого 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

В настоящее время Иркутская область переживает вторую волну паводка. Ррежим ЧС введен в Куйтунском районе, где в результате проливных дождей произошло повышение уровня грунтовых вод в селах и уровня воды в местах расположения гидротехнических сооружений и дамб в районе рек Алка, Или, Каранцай, Яда. Паводок затронул поселок Ленинский, Игнино, Октябрьский, Карымск, Уян - всего более 70 домов.

Как отмечается, в Тулунском районе, по состоянию на 31 июля, подтоплено девять населенных пунктов: в селе Уйгат - 120 жилых домов, в деревне Кривуша - 14 жилых домов, в Красноозерском - 14 домов, в поселке Евдокимовский - 62 дома, в деревне Евдокимова - 6 домов, в селе Бадар - 1 дом, в деревне Красный Октябрь -19 домов, в селе Гадалей - 10 домов, в деревне Казакова - 1 дом. В пунктах временного размещения находятся 94 человека, в том числе 32 ребенка.

Режим чрезвычайно ситуации действует на территории Черемховского района.

Паводок в Иркутской области

11
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

Новости

"Фонтанка" сообщила о обысках в главном офисе сети книжных "Буквоед"

"Фонтанка" сообщила о обысках в главном офисе сети книжных "Буквоед"

Мэрия Москвы получила еще две заявки на стотысячные акции 10 и 11 августа

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

Минздрав посоветовал сократить рабочий день на задымленных территориях

Минздрав посоветовал сократить рабочий день на задымленных территориях

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв

В Красноярск для тушения пожаров вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в референдуме о сквере, где собирались строить храм

Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в референдуме о сквере, где собирались строить храм

От новой волны паводка в Иркутской области пострадал 1801 дом

Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири

Ракета-носитель "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовала к МКС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');