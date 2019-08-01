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Иркутская ГЭС вновь увеличила пропуск воды после понижения уровня рек

Иркутская ГЭС вновь увеличила пропуск воды после понижения уровня рек
Сотрудник у пульта управления на Иркутской гидроэлектростанции
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Иркутская ГЭС в четверг увеличила пропуск воды в связи со стабилизацией паводковой обстановки в нижнем бьефе (часть реки, примыкающая к плотине), сообщили "Интерфаксу" в ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация".

"После стабилизации гидрологической обстановки на реке Иркут решением Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов с 8:30 (3:30 по Москве) 1 августа пропуски Иркутской ГЭС увеличены на 200 кубометров в секунду, среднесуточный пропуск составляет две тысячи кубометров в секунду", - сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что Иркутская ГЭС в период 28-30 июля несколько раз снижала объем сбросов, в результате чего он сократился с 2,35 тыс. до 1,6 тыс. кубометров в секунду. С 31 июля ГЭС увеличила сбросы до 1,8 тыс. кубометров

На снижение сбросов энергетикам пришлось идти в связи с ростом уровня воды в реках Иркут (проходит по Иркутску, впадает в Ангару) и Олха (правый приток Иркута). В зоне подтопления оказались поселки Шелеховского района и город Иркутск.

Иркутская область переживает уже вторую волну паводка. В результате предыдущей погибли 25 человек, без вести пропали шесть человек.

Иркутская ГЭС является первой ступенью Ангарского каскада ГЭС, входит в состав "Иркутскэнерго", на основании договора аренды управляется ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация".

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
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