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По факту взрыва на Пермском пороховом заводе возбудили уголовное дело

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на Пермском пороховом заводе, в результате которого пострадали пять сотрудников. Дело возбудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, сообщило краевое управление СКР.

Следователи допрашивают свидетелей и пострадавших, изучают техническую документацию предприятия, изъяли записи с камер наблюдения. Также они проверят лиц, ответственных за охрану труда и безопасность на предприятии.

Взрыв на заводе произошел в среду днем во время демонтажа оборудования. Пострадали пять человек, их всех госпитализировали. Двое из них получили ожоги 60% и 35% поверхности тела. По словам представителя предприятия, здание завода после взрыва оцепили и людей туда не пускали, но на производственный процесс инцидент не повлиял.

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию. В военные 1941-1945 годы завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и для РСЗО "Катюша".

Пермский край СКР Пермский пороховой завод

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