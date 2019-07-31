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На Пермском пороховом заводе произошел взрыв

Пострадали пять человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пять сотрудников Пермского порохового завода пострадали в результате взрыва во время демонтажа оборудования, сообщил в среду "Интерфаксу" гендиректор предприятия Олег Миргородский.

По его словам, "групповой несчастный случай" произошел в 16:08 по местному времени. Два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%, еще трое получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Всех пятерых госпитализировали, одного из тяжело пострадавших сейчас оперируют.

На заводе создана комиссия, которая разбирается в причинах происшествия. Здание завода оцеплено, людей туда не пускают.

При этом Миргородский сообщил, что этот инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию. В военные 1941-1945 годы завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для РСЗО "Катюша".

Пермь

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