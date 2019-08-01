Ситуация с закупками главного лекарства для пациентов с ВИЧ приблизилась к критической

В середине июля из-за низких цен поставщики в третий раз не вышли на аукционы по закупке Ламивудина

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Трижды несостоявшиеся закупки Ламивудина для лечения ВИЧ-инфицированных ставят под угрозу схемы лечения большинства пациентов. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его оценке, ситуация сложилась критическая. "Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них - Ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов", - сказал Покровский "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, у неудавшихся закупок есть вторая сторона - раньше благодаря снижению стоимости лечения Минздраву удавалось обеспечивать большее количество людей препаратами.

Теперь же компании перестали выходить на аукционы с невыгодными для них условиями. Так или иначе, по словам Покровского, финансирование придется увеличивать.

В то же время он выразил надежду, что с контрактами вопрос решат. По его словам, это "вопрос технический, связанный с бюрократическими процедурами".

Покровский напомнил, что, по данным Минздрава, в России наблюдается 900 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным Роспотребнадзора их больше миллиона, с учетом тех, кто имеет положительный анализ на ВИЧ, но не встал на лечение. При этом не считаются те, кто вообще не проходил анализ, скрытое количество больных может быть намного выше.

Полных курсов лечения, по данным Покровского, закуплено на 400 тысяч пациентов. Он подтвердил, что ВИЧ остается главной причиной смерти среди инфекций для людей трудоспособного возраста. Средний возраст смерти для больных - 38 лет.

В пресс-службе Минздрава "Интерфаксу" заявили, что 26 июля был заключен госконтракт на поставку Ламивудина. Первая часть будет поставлена до 1 сентября, полная поставка завершится к ноябрю.

В министерстве отметили, что потребность в Ламивудине 150 мг составляет около 12 млн таблеток, потребность в Ламивудине 300 мг - около 130 млн таблеток.

25 июля в Минздраве прошло совещание с потенциальными поставщиками Ламивудина 300 мг. Там стало известно об отсутствии аукционов. С учетом предложений поставщиков принято решение о дроблении лотов, при этом ближайший аукцион будет объявлен в августе.

"По состоянию на 1 июля товарный запас лекарственного препарата Ламивудин 300 мг в 22 субъектах не превышает 1 - 3 месяцев, в 21 субъекте товарный запас составляет 4 - 12 месяцев. Средний товарный запас лекарственного препарата Ламивудин 300 мг по субъектам Российской Федерации составляет 2,1 мес., Ламивудин 150 мг - 3,6 мес", - говорится в сообщении.

Остатки препарата перераспределили между регионами. В Минздраве сообщили, что субъекты РФ, где есть дефицит в лекарстве, обеспечены в объеме 1-2 месячной потребности до заключения государственных контрактов на его поставку".