Что произошло за день: четверг, 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Площадь лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области превысила 3 млн га. В зоне задымления оказались 804 населенных пункта. В Якутии ввели режим ЧС. Для тушения очагов решили искусственно вызывать осадки при помощи пиропатронов с йодистым серебром. Между тем в Красноярском крае, где за день удалось потушить 23 тысячи гектаров леса, завели дело на чиновников Минлесхоза, которые допустили распространение огня.

- Следователи сообщили о задержании пяти подозреваемых по "делу 27 июля". При этом в отношении более чем десяти человек получены доказательства о причастности к субботней несогласованной акции в Москве. Источник же сообщает о проверке до 30 человек в связи с делом. Первое ходатайство об аресте - в отношении Кирилла Жукова - будет рассмотрено 2 августа.

- Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Исключением стал только кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Между тем рабочая группа ЦИК России рекомендовала не отменять отказ в регистрации самовыдвиженцев Константина Лисицы и Юлии Серебрянской. Окончательное решение по жалобам будет принято в пятницу на заседании ЦИК России.

- Запасы одного из ключевых лекарств для ВИЧ-инфицированных в России подошли к концу. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что критическая ситуация произошла из-за трижды не состоявшихся закупок Ламивудина. Сообщается, что полные курсы лечения приобретены для 400 тысяч пациентов, а наблюдаются 900 тысяч.

- СКР рассказал детали планировавшегося в Татарстане теракта. Задержанные накануне злоумышленники планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников. Следователи установили, что двое сторонников запрещенной в России ИГ хотели взять в заложники полицейских и убит их, выведав служебную информацию.

- Финляндия с 1 сентября ужесточит правила выдачи виз россиянам. Раньше финская сторона запрашивала дополнительные документы по необходимости, теперь же россиянам надо будет предоставлять план поездки и подтверждать способность ее оплатить.