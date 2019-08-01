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Зеленский занял второе место после Путина по упоминаемости в российской прессе

Зеленский занял второе место после Путина по упоминаемости в российской прессе
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжает занимать первое место в десятке самых упоминаемых в российской прессе персон, по итогам июля он получил 296 957 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Вторую строчку занял президент Украины Владимир Зеленский, получивший 155 878 упоминаний. Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Зеленский с большим отрывом обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа, который получил 94 761 упоминание. На четвертой строчке рейтинга по-прежнему находится российский премьер-министр Дмитрий Медведев (61 058 ссылок).

На одну строчку выше поднялся экс-президент Украины Петр Порошенко, он занимает пятое место: его упомянули 53 279 раз. Шестое место занимает также улучшивший свою позицию на одну строчку по сравнению с июнем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 579 ссылок).

В рейтинг вернулись президент Белоруссии Александр Лукашенко (25 064 ссылки, седьмое место) и экс-президент Украины Виктор Янукович (22 633 ссылки, восьмое место).

Информация о задержаниях оппозиционера Алексея Навального, а также о его возможном отравлении позволила ему занять девятое место в рейтинге упоминаемости СМИ за июль, он получил 21 937 ссылок.

Замыкает десятку самых упоминаемых в российской прессе персон мэр Москвы Сергей Собянин (21 121 упоминание в СМИ).

По итогам июля топ-10 покинули корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, председатель КНР Си Цзиньпин, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в СКАН насчитывается 33034 наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 300 000 документов. Количество новых источников, загруженных в СКАН в июле составляет 484 наименований.

Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп СКАН

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