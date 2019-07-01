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Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

О нем писали чаще, че5м о Порошенко или Беглове

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне
Журналист Иван Голунов
Фото: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов вошел в пятерку самых упоминаемых людей в СМИ в июне, следует из данных "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом". Он фигурирует в 51 313 публикациях.

Во главе рейтинга остался президент Владимир Путин с 332 672 упоминаниями. На втором месте президент США Дональд Трамп (128 057 ссылок), на третьем - президент Украины Владимир Зеленский (125 388), на четвертом - премьер-министр Дмитрий Медведев (53 564).

За Голуновым следует экс-президент Украины Петр Порошенко (43 290), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (36 132). Председатель КНР Си Цзиньпин попал в топ-10 впервые и стал восьмым (32 155). На девятом месте врио губернатора Петербурга Александр Беглов (21 844 публикации), на десятом - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (20 715), еще один "новичок".

Из первой десятки выпали глава МИД Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, госсекретарь США Майк Помпео и экс-президент Украины Виктор Янукович.

В СКАН насчитывается 32 446 наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 300 000 документов. Количество новых источников, загруженных в СКАН в июне составляет 756 наименований.

Голунова, автора расследований о коррупции в бизнесе и среди силовиков и чиновников, 6 июня задержали полицейские и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Суд поместил его под домашний арест, а 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что обвинения с журналиста сняты за их полной недоказанностью. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские. Задержавшие его сотрудники полиции были отстранены от работы. В связи со случившимся Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов Москва МВД Медуза Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский

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