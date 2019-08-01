Смотровую башню на горе Ахун в Сочи закрыли после удара молнии

Смотровая башня на горе Большой Ахун в Сочи Фото: Vostock-photo

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В национальном парке Сочи на неопределенный срок закрыли одну из главных достопримечательностей города - смотровую башню на горе Ахун.

Такое решение было принято после того, как во время грозы в Сочи в смотровую башню попала молния, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка в четверг.

После удара в здании образовались трещины. В связи с этим руководство парка посчитало, что из соображений безопасности будет лучше закрыть достопримечательность на некоторое время. Специалисты определяют ущерб и объем ремонтных работ.

Гора Ахун, высотой 663 метра над уровнем моря, находится между реками Агура и Хоста в Хостинском районе.

Высота смотровой башни - 30,5 метров. Ее построили за десять месяцев в 1936 году по проекту архитектора С.И. Воробьева. Здание возвели из тёсаного белого известняка в романском стиле. Башня является памятником архитектуры федерального значения. Пользуется популярностью у туристов: ежегодно ее посещают тысячи российских и зарубежных путешественников.