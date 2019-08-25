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В США шесть человек пострадали от удара молнии, спрятавшись под сосной

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Атланте шестеро человек пострадали от удара молнии во время турнира по гольфу PGA Tour, сообщает CBS News.

По данным телеканала, все пострадавшие укрылись от дождя под сосной. Уточняется, что они получили травмы обломками дерева.

Организаторы турнира заявили, что полученные зрителями травмы не представляют опасности для жизни.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что удар молнии был "очень ярким и очень громким".

Инцидент произошел во время перерыва в игре. Турнир было решено возобновить на следующий день в 8:00 по местному времени.

Атланта США

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