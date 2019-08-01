Захарова назвала русофобским законопроект о санкциях США против "Северного потока 2"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Одобренный комитетом по иностранным делам Сената США законопроект о санкциях по "Северному потоку 2" является очередным витком русофобских мер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно обратить внимание на то, что пока речь идет только об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много чего, не всегда принимаются решения, во что это все выльется - сложно сказать", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, количество законопроектов с предложениями санкций, разрабатываемых в США, говорит о "невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют". "Ни в сфере бизнеса, ни в даже политики США от этого ничего не выиграли ровным счетом", - подчеркнула Захарова.

В среду комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2". Лишь двое членов комитета проголосовали против, остальные 20 высказались "за".

Сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джинн Шейхин предложили запретить въезд в США и заморозить находящиеся в юрисдикции США активы людей, причастных к продаже, аренде или предоставлению судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Шейхин отметила, что эти санкции затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив российских поставщиков с европейскими потребителями. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.