Путин заявил о давлении США на Данию в связи с "Северным потоком 2"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Если Дания не сможет отстоять свой суверенитет и под давлением США не разрешит проложить в своих водах газопровод "Северный поток-2", Россия найдет другие маршруты для его прокладки, заявил президент Владимир Путин на сессии "Российской энергетической недели".

Он считает, что "маленькая Дания" до сих пор не дала на это разрешения, поскольку подвергается "сильнейшему давлению" со стороны США.

Если такого разрешения не поступит, прокладка трубопровода обойдется России дороже и заставит сдвинуть сроки, но проект все равно будет реализован, уверен президент.

Ранее 2 октября председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил, что компании нужно полтора месяца, чтобы достроить "Северный поток-2". Он отметил, что Дания не назвала причин, которые могли бы помешать ей дать разрешение на прокладку труб в ее водах, и выразил надежду, что на ситуации скажутся недавние выборы. Иначе "Газпром" проведет трубопровод по нейтральным водам, хотя и "круги давать - это не здорово".

В августе глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Северный поток-2" готов на три четверти. Трубы были проложены по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии.

Президент США Дональд Трамп считает, что Европе не нужен "Северный поток-2", поскольку этот газопровод усилит ее зависимость от российского газа. Вместо этого Европа могла бы покупать сжиженный природный газ в США, полагает он. Против проекта выступает также руководство Польши.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд кубометров в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.