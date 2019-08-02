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Еще четверо обратились к врачам после ДТП на Ставрополье с пятью жертвами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - За медицинской помощью обратились еще четыре человека, пострадавшие в пятницу в аварии с участием автобуса и грузовика в Апанасенковском районе Ставрополья, в результате которой погибли пять человек, сообщили "Интерфаксу" в районной больнице.

"Помимо 14 пострадавших (о которых сообщалось ранее - ИФ), еще четырем оказывалась разовая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в больнице, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще восемь - в состоянии средней тяжести.

В ночь на пятницу на 420-м км дороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" автобус "Сан Лонг", следовавший из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Рено". По предварительной версии, виновником ДТП мог быть 59-летний водитель автобуса, который мог уснуть за рулем. Он оказался одним из пяти погибших в этой аварии. Ранее сообщалось о 14 пострадавших в ДТП, из которых трое доставлены в реанимацию.

Прокуратура Апанасенковского района края начала проверку по факту этой аварии.

Ставропольский край

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