Пять человек погибли в аварии под Ставрополем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья, сообщило краевое управление ГИБДД.

Врачи доставили в больницу еще 14 пострадавших. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Движение на участке трассы затруднено.

Столкновение произошло в ночь на пятницу около 2:30 на 420 километре дороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь". Водитель автобуса по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительной версии, причиной аварии могла стать усталость 59-летнего водителя автобуса, которому не удалось выжить.

При въезде в Ставропольский край сотрудники ГИБДД остановили автобус на стационарном посту в рамках операции "Сон за рулем". С водителем провели беседу и вручили памятку. Он отказался от отдыха и продолжил движение.