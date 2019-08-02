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Суд оправдал экс-директора Ленинградского областного телевидения по делу о мошенничестве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге Дзержинский районный суд оправдал бывшего директора Ленинградского областного телевидения Андрея Мокрова, которого обвиняли в мошенничестве. Как сообщила Объединенная пресс-служба городских судов, его оправдали за отсутствием состава преступления.

По версии следствия, в 2014 году Мокров подделал документы конкурса по подготовке для канала цикла сюжетов по профилактике социально значимых заболеваний. Он представил в комитет по здравоохранению ценовые предложения своего канала и более дорогие предложения подконтрольных ему фирм, искусственно завысив цены "конкурентов" и добился победы в тендере.

На съемку он получил 8 млн рублей из госбюджета. Канал потратил на это 2 млн рублей, а остальные деньги потратил на иные нужды, следовало из материалов дела.

Петербург Ленинградское областное телевидение

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