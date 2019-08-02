Генпрокуратура начала проверку НПФ "Будущее"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ начала проверку НПФ "Будущее" в рамках жалоб граждан, связанных с переводом пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в НПФ. Информацию об этом подтвердили "Интерфаксу" в фонде, ранее об этом сообщалось в СМИ.

В НПФ "Будущее" отметили, что Генпрокуратура проверит негосударственные пенсионные фонды из-за обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений. Проверка также затронет НПФ "Будущее" как одного из участников рынка.

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил на коллегии ведомства 30 июля о начале массовых проверок НПФ по поручению президента.

В пятницу прокуратура Ленинского района Иркутска сообщила о возбуждении пяти уголовных дел в отношении неустановленных лиц о подделке документов в рамках проверки переводов пенсионных накоплений из ПФР в НПФ "Будущее". Как отмечается, обращения граждан связаны с переводами в 2016-2017 годах.

Фонд до сентября 2018 года принадлежал O1 Group Бориса Минца, входил в группу "ФГ Будущее". Сейчас основным владельцем группы и фонда является ГК "Регион".

Ранее ЦБ РФ сообщил, что получил рекордное количество жалоб от граждан на НПФы по итогам переходных кампаний 2016-2017 годов. Граждане в основном жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФа в другой либо удержание средств у текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе. Так, недобросовестные агенты фондов, используя информацию из базы данных ПФР, подделывали заявления граждан и договоры о переводе средств в свои фонды.

"Пенсионный фонд анализирует статистику обращений граждан, выделяя НПФы, на действия которых жалобы поступают чаще всего. По нашей оценке, наиболее часто в жалобах упоминаются 5-6 фондов, именно их мы можем рекомендовать для проведения проверки", - сообщили "Интерфаксу" в ПФР.

Представитель ПФР отметил, что речь идет лишь о возможных рекомендациях для проверки, если бы органы прокуратуры обратились с таким запросом в ПФР.

"Полагаем, что Генпрокуратура выбирает НПФ для проверки, владея более полной ситуацией по количеству жалоб и их содержанию, данные по которым, помимо ПФР, также могли предоставить Центральный банк и МВД", - пояснили в пресс-службе ПФР.

В начале июля состоялось совещание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с представителями крупнейших НПФ. Заседание было посвящено проблеме переходов застрахованных лиц между НПФ. В частности, ЦБ РФ отмечал серьезную обеспокоенность по этому поводу, "поскольку агрессивная конкуренция, организация НПФами схем переходов клиентов без их реального волеизъявления приводят к потерям инвестиционного дохода застрахованных лиц", говорилось в сообщении ЦБ.