В ЦБ предположили, что Генпрокуратура выявит проблемы при проверке пенсионных фондов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банк России пока не ознакомился с результатами проверок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Генпрокуратурой на предмет незаконного перевода пенсионных накоплений граждан, но ожидает, что там будут "выявлены проблемы". Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Нет, пока мне не известны результаты проверки Генпрокуратуры. Но, честно говоря, они ожидаемые. Там будут выявлены проблемы, и мы их видим, эти проблемы. И я не так давно собирала руководителей пенсионных фондов по ситуации с проблемой перехода. Несмотря на принятое законодательство, у нас остаются случаи недобросовестной практики: переманивания клиентов, неинформированния клиентов, когда люди теряют инвестиционный доход. И это, конечно, ненормально, поэтому мы считаем, что нужны дополнительные здесь меры, может быть, и законодательные, для того, чтобы эту проблему до конца решить. Она не решена", - сказала глава ЦБ журналистам.

Ситуация с НПФ

О старте проверок НПФ и Пенсионного фонда России (ПФР) по поручению президента первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил на коллегии ведомства 30 июля 2019 года. Он отмечал, что проверки будут связаны с фактами незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из ПФР. Результаты этих проверок за 2017-2019 годы региональные прокуроры должны представить в Генпрокуратуру до 6 сентября, писал "Коммерсантъ".

Ранее ЦБ РФ сообщал, что получил рекордное количество жалоб от граждан на НПФы по итогам переходных кампаний 2016-2017 годов. Граждане в основном жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного фонда в другой, либо удержание средств у текущего фонда, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе. Так, недобросовестные агенты фондов, используя информацию из базы данных ПФР, подделывали заявления граждан и договоры о переводе средств в свои фонды.

Согласно данным ПФР, фонд передал НПФам 163 млрд рублей накоплений 2,85 млн человек по итогам переходной кампании 2017 года. В ходе переходной кампании 2016 года свои накопления из ПФР в НПФы перевели 4,7 млн человек, в результате чего НПФы получили около 234 млрд рублей пенсионных накоплений. По итогам переходной кампании 2017 года ПФР оценивал потери граждан при досрочном переводе пенсионных накоплений в 33,9 млрд рублей, 2016 года - 27,1 млрд рублей. По действующему законодательству, досрочным считается перевод накоплений чаще одного раза в пять лет, он осуществляется с потерей инвестиционного дохода.

В начале июля 2019 года состоялось совещание Набиуллиной с представителями крупнейших НПФ. Заседание было посвящено проблеме переходов застрахованных лиц между НПФ. На встрече регулятор, в том числе, выступил с инициативой по изменению концепции переходов. ЦБ РФ предложил при переходе гражданина перечислять в новый НПФ только новые взносы при сохранении ранее сформированных пенсионных накоплений застрахованного лица в предыдущем НПФ в течение пяти лет.