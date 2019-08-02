СПЧ не будет формировать группу наблюдателей на митинг 3 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) не будет в этот раз формировать группу наблюдателей на несогласованный митинг 3 августа.

Председатель СПЧ Михаил Федотов отметил, что группа наблюдателей будет сформирована на митинг 10 августа. Однако каждый из членов совета может пойти на митинг по своему желанию.

Сам Федотов на митинг в этот раз не пойдет: "У меня на завтра другие планы".

Он также рассказал, что комиссия совета по свободе информации составила памятку для журналистов о том, как вести себя на митинге, на что журналисты имеют право и какие у них обязанности. В частности, журналисту рекомендуется "заблаговременно установить контакт с пресс-службой полиции; иметь на своей одежде ясно видимый отличительный знак (бейджик, головной убор, жилет, накидку и т.д.) с надписью "ПРЕССА" или "PRESS". Отмечается, что несоблюдение данных рекомендаций при этом "не лишает журналиста принадлежащих ему по закону профессиональных прав и не освобождает его от профессиональных обязанностей".

Федотов сообщил, что направил эту памятку в МВД и Росгвардию и надеется, что это может стать "первым шагом к созданию совместного документа" по этой теме.

Председатель СПЧ также предложил создать единый центр наблюдателей, к которому можно подключить не только представителей совета, но и Общественной палаты Москвы, Общественной палаты России.

Председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский сказал "Интерфаксу", что пойдет на митинг в качестве наблюдателя. Он намерен пойти на митинг с коллегой по правозащитной деятельности из Московской Хельсинкской группы Светланой Астраханцевой.